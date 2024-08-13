تحرك أسعار اليورو أمام الجنيه وبنك قطر الوطني يتصدر الشراء: تحديث 08:05 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار اليورو اليوم في مصر الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 8:05 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار اليورو ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر اليورو الحالي.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في بنك قطر الوطني حيث ارتفع اليورو بمقدار 3 قرشًا ليصل إلى 53.84 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: اليورو يسجل 53.80 جنيها للشراء و 53.96 جنيها للبيع.

بنك مصر: سجل سعر اليورو 53.74 جنيها للشراء و 53.93 للبيع.

كريدي أجريكول: شراء اليورو بسعر 53.76 جنيها وبيعه بسعر 53.96 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 53.74 جنيها، وللبيع 53.93 جنيها.

بنك البركة: قيمة اليورو للشراء هي 53.74 جنيها، وللبيع 53.93 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة اليورو للشراء هي 53.69 جنيها، وللبيع 53.89 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء اليورو بسعر 53.81 جنيها وبيعه بسعر 54.01 جنيها.

ميد بنك: سعر اليورو للشراء هو 53.60 جنيها، وللبيع 53.83 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء اليورو بسعر 53.76 جنيها وبيعه بسعر 53.96 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 53.74 جنيها، وسعر البيع 53.95 جنيها.

المصرف المتحد: سعر اليورو الآن 53.47 جنيها للشراء و 53.93 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.74 جنيها، وسعر البيع هو 53.93 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر اليورو الآن 53.74 جنيها للشراء و 53.93 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء اليورو 53.73 جنيها، وسعر البيع 53.94 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة اليورو للشراء هي 53.78 جنيها، وللبيع 53.98 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر اليورو 53.75 جنيها للشراء و 53.94 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.66 جنيها، وللبيع عند 53.83 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو للشراء هو 53.75 جنيها، وللبيع 53.94 جنيها.

البنك التجاري الدولي: اليورو يسجل 53.74 جنيها للشراء و 53.94 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر اليورو للشراء هو 53.79 جنيها، وللبيع 53.99 جنيها.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.74 جنيها، وللبيع عند 53.93 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر اليورو الآن 53.72 جنيها للشراء و 53.95 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: قيمة اليورو للشراء هي 53.74 جنيها، وللبيع 53.93 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر اليورو 53.74 جنيها للشراء و 53.93 للبيع.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء اليورو 53.64 جنيها، وسعر البيع 54.00 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء اليورو بسعر 53.84 جنيها وبيعه بسعر 53.99 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.