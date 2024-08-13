تحرك أسعار اليورو أمام الجنيه وبنك قناة السويس يتصدر الشراء: تحديث 08:30 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 8:30 صباحًا. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في بنك قناة السويس حيث زاد سعر اليورو بمقدار 1 قرشًا ليبلغ 53.85 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر اليورو الآن 53.80 جنيها للشراء و 53.96 للبيع.

بنك مصر: سعر اليورو الآن 53.74 جنيها للشراء و 53.93 للبيع.

كريدي أجريكول: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.76 جنيها، وللبيع عند 53.96 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 53.74 جنيها، وللبيع 53.93 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.74 جنيها، وللبيع عند 53.93 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر اليورو 53.69 جنيها للشراء و 53.89 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر اليورو للشراء هو 53.81 جنيها، وللبيع 54.01 جنيها.

ميد بنك: سعر اليورو للشراء هو 53.60 جنيها، وللبيع 53.83 جنيها.

بنك قناة السويس: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.76 جنيها، وللبيع عند 53.96 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 53.74 جنيها، وسعر البيع 53.95 جنيها.

المصرف المتحد: سعر اليورو الآن 53.47 جنيها للشراء و 53.93 للبيع.

بنك الكويت الوطني: اليورو يسجل 53.74 جنيها للشراء و 53.93 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.74 جنيها، وسعر البيع هو 53.93 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: شراء اليورو بسعر 53.73 جنيها وبيعه بسعر 53.94 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: بلغ سعر شراء اليورو 53.78 جنيها، وسعر البيع 53.98 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر اليورو للشراء هو 53.75 جنيها، وللبيع 53.94 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر اليورو 53.66 جنيها للشراء و 53.83 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر اليورو 53.75 جنيها للشراء و 53.94 للبيع.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.74 جنيها، وللبيع عند 53.94 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر اليورو الآن 53.79 جنيها للشراء و 53.99 للبيع.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 53.74 جنيها، وسعر البيع 53.93 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة اليورو للشراء هي 53.72 جنيها، وللبيع 53.95 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: شراء اليورو بسعر 53.74 جنيها وبيعه بسعر 53.93 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء اليورو بسعر 53.74 جنيها وبيعه بسعر 53.93 جنيها.

بنك HSBC: شراء اليورو بسعر 53.64 جنيها وبيعه بسعر 54.00 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 53.84 جنيها، وسعر البيع 53.99 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.