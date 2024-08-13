تحديث 08:30 صباحا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 8:30 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في بنك قناة السويس حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر الجنيه الاسترليني بمقدار 1 قرشًا ليسجل 62.88 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.83 جنيها، وسعر البيع هو 63.02 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.78 جنيها للشراء و 63.08 للبيع.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.81 جنيها، وسعر البيع 63.10 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.78 جنيها، وللبيع 63.08 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.78 جنيها، وسعر البيع هو 63.08 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.73 جنيها، وللبيع 63.03 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.87 جنيها، وسعر البيع 63.17 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.57 جنيها للشراء و 62.91 للبيع.

بنك قناة السويس: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.88 جنيها وبيعه بسعر 63.09 جنيها.

البنك الأهلي المصري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.86 جنيها وبيعه بسعر 63.04 جنيها.

المصرف المتحد: الجنيه الاسترليني يسجل 62.47 جنيها للشراء و 63.08 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.78 جنيها للشراء و 63.08 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.78 جنيها، وسعر البيع هو 63.08 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.68 جنيها، وللبيع 63.08 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.83 جنيها، وللبيع 63.13 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.80 جنيها، وللبيع 63.09 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.78 جنيها، وللبيع 63.08 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.86 جنيها للشراء و 63.06 للبيع.

البنك التجاري الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.86 جنيها وبيعه بسعر 63.07 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.75 جنيها، وللبيع 63.05 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.86 جنيها، وسعر البيع 63.07 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.75 جنيها وبيعه بسعر 63.08 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.78 جنيها، وللبيع عند 63.08 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.78 جنيها للشراء و 63.08 للبيع.

بنك HSBC: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.36 جنيها للشراء و 62.73 للبيع.

بنك قطر الوطني: الجنيه الاسترليني يسجل 62.87 جنيها للشراء و 63.07 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.