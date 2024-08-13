تغيرات بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري والبنك العقارى المصرى العربى يتصدر الشراء: تحديث 08:45 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 8:45 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي بالبنوك الآن تجده في البنك العقارى المصرى العربى حيث تراجع سعر الدولار الأمريكي بمقدار 3 قرشًا ليبلغ 49.29 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.24 جنيها، وسعر البيع هو 49.38 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.27 جنيها، وسعر البيع هو 49.37 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.25 جنيها، وسعر البيع هو 49.35 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.25 جنيها، وسعر البيع هو 49.35 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.27 جنيها، وللبيع عند 49.37 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.27 جنيها، وسعر البيع هو 49.37 جنيها.

ميد بنك: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.15 جنيها، وللبيع 49.25 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.27 جنيها للشراء و 49.37 للبيع.

البنك الأهلي المصري: الدولار الأمريكي يسجل 49.25 جنيها للشراء و 49.35 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.25 جنيها وبيعه بسعر 49.35 جنيها.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.25 جنيها، وللبيع عند 49.35 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.29 جنيها للشراء و 49.39 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: الدولار الأمريكي يسجل 49.26 جنيها للشراء و 49.36 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.15 جنيها للشراء و 49.25 للبيع.

المصرف العربي الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 49.25 جنيها للشراء و 49.35 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.25 جنيها، وسعر البيع هو 49.35 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.25 جنيها، وسعر البيع 49.35 جنيها.

بنك HSBC: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.25 جنيها، وللبيع عند 49.35 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.26 جنيها، وسعر البيع هو 49.36 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.