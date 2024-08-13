تحديث 08:45 صباحا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر الريال السعودي الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الريال السعودي اليوم في مصر الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 8:45 صباحًا. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الريال السعودي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الريال السعودي الحالي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإسكندرية حيث انخفض الريال السعودي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 13.13 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.12 جنيها، وسعر البيع 13.16 جنيها.

بنك مصر: شراء الريال السعودي بسعر 13.10 جنيها وبيعه بسعر 13.15 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء الريال السعودي بسعر 13.12 جنيها وبيعه بسعر 13.17 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.00 جنيها، وسعر البيع 13.18 جنيها.

بنك البركة: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.05 جنيها، وللبيع 13.15 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الريال السعودي 13.11 جنيها للشراء و 13.15 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.13 جنيها، وللبيع 13.15 جنيها.

ميد بنك: الريال السعودي يسجل 13.07 جنيها للشراء و 13.15 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: سجل سعر الريال السعودي 13.07 جنيها للشراء و 13.16 للبيع.

البنك الأهلي المصري: شراء الريال السعودي بسعر 13.10 جنيها وبيعه بسعر 13.15 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.70 جنيها، وللبيع 13.16 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الريال السعودي 13.02 جنيها للشراء و 13.18 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.04 جنيها، وللبيع 13.16 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الريال السعودي 13.10 جنيها للشراء و 13.16 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الريال السعودي الآن 12.80 جنيها للشراء و 13.16 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.00 جنيها، وسعر البيع 13.16 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.81 جنيها، وللبيع 13.16 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.92 جنيها، وللبيع عند 13.15 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.07 جنيها، وسعر البيع هو 13.15 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء الريال السعودي بسعر 13.03 جنيها وبيعه بسعر 13.14 جنيها.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.12 جنيها، وللبيع عند 13.15 جنيها.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الريال السعودي 13.13 جنيها للشراء و 13.15 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.12 جنيها، وسعر البيع هو 13.16 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الريال السعودي بسعر 13.08 جنيها وبيعه بسعر 13.15 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.12 جنيها، وسعر البيع هو 13.15 جنيها.

بنك قطر الوطني: الريال السعودي يسجل 13.03 جنيها للشراء و 13.15 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.