تحديث 08:45 صباحا: تحرك بقيمة 2 قرشًا لسعر الدرهم الإماراتي الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 8:45 صباحًا. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدرهم الإماراتي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدرهم الإماراتي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك البركة والمصرف العربي الدولي حيث انخفض سعر الدرهم الإماراتي بقيمة 2 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 13.41 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.40 جنيها للشراء و 13.44 للبيع.

بنك مصر: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.40 جنيها، وللبيع 13.44 جنيها.

كريدي أجريكول: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.40 جنيها، وللبيع عند 13.43 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.34 جنيها، وللبيع عند 13.44 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.41 جنيها للشراء و 13.44 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.40 جنيها، وسعر البيع هو 13.43 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.41 جنيها للشراء و 13.44 للبيع.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.35 جنيها، وسعر البيع هو 13.45 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.39 جنيها، وللبيع 13.44 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.40 جنيها للشراء و 13.44 للبيع.

المصرف المتحد: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.13 جنيها، وللبيع 13.44 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.27 جنيها، وسعر البيع هو 13.50 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.37 جنيها للشراء و 13.44 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.40 جنيها، وسعر البيع 13.44 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.36 جنيها وبيعه بسعر 13.44 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.33 جنيها للشراء و 13.44 للبيع.

البنك التجاري الدولي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.39 جنيها وبيعه بسعر 13.44 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.36 جنيها، وللبيع 13.42 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.41 جنيها للشراء و 13.44 للبيع.

بنك الإسكندرية: الدرهم الإماراتي يسجل 13.39 جنيها للشراء و 13.44 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.39 جنيها وبيعه بسعر 13.44 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.41 جنيها، وسعر البيع 13.43 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.37 جنيها للشراء و 13.44 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.