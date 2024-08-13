تحرك أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 08:55 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 8:55 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي وكريدي أجريكول والبنك الأهلي الكويتي وبنك قناة السويس حيث انخفض الدولار الأمريكي بمقدار 2 قرشًا ليصل إلى 49.27 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.24 جنيها، وسعر البيع هو 49.38 جنيها.

بنك مصر: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.25 جنيها، وسعر البيع 49.35 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.27 جنيها للشراء و 49.37 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

بنك البركة: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.25 جنيها، وسعر البيع 49.35 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.27 جنيها وبيعه بسعر 49.37 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.27 جنيها وبيعه بسعر 49.37 جنيها.

ميد بنك: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.15 جنيها، وللبيع 49.25 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.27 جنيها، وسعر البيع هو 49.37 جنيها.

البنك الأهلي المصري: الدولار الأمريكي يسجل 49.25 جنيها للشراء و 49.35 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.25 جنيها، وسعر البيع هو 49.35 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.25 جنيها، وسعر البيع 49.35 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الدولار الأمريكي يسجل 49.25 جنيها للشراء و 49.35 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.29 جنيها، وللبيع 49.39 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: الدولار الأمريكي يسجل 49.26 جنيها للشراء و 49.36 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.25 جنيها، وللبيع عند 49.35 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.15 جنيها، وللبيع عند 49.25 جنيها.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.25 جنيها، وللبيع عند 49.35 جنيها.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.25 جنيها، وللبيع عند 49.35 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.25 جنيها، وسعر البيع 49.35 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.26 جنيها، وسعر البيع 49.36 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.