تحديث 10:45 صباحا: تحرك بقيمة 3 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 10:45 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر الدولار الأمريكي بمقدار 3 قرشًا ليسجل 49.30 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.24 جنيها، وللبيع 49.38 جنيها.

بنك مصر: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.27 جنيها، وسعر البيع 49.37 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.25 جنيها، وسعر البيع 49.35 جنيها.

بنك البركة: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.27 جنيها، وللبيع 49.37 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.27 جنيها، وللبيع عند 49.37 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.15 جنيها للشراء و 49.25 للبيع.

بنك قناة السويس: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.27 جنيها، وللبيع 49.37 جنيها.

البنك الأهلي المصري: الدولار الأمريكي يسجل 49.25 جنيها للشراء و 49.35 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

بنك الكويت الوطني: الدولار الأمريكي يسجل 49.25 جنيها للشراء و 49.35 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.25 جنيها، وسعر البيع 49.35 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.26 جنيها للشراء و 49.36 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: الدولار الأمريكي يسجل 49.25 جنيها للشراء و 49.35 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.25 جنيها، وللبيع عند 49.35 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.25 جنيها، وسعر البيع 49.35 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.15 جنيها، وللبيع عند 49.25 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.25 جنيها، وللبيع عند 49.35 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.25 جنيها وبيعه بسعر 49.35 جنيها.

بنك HSBC: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.26 جنيها، وسعر البيع 49.36 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.