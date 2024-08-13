تغيرات بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 10:45 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 10:45 صباحًا. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد حيث ارتفع اليورو بقيمة 2 قرشًا ليبلغ سعره 53.87 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.80 جنيها، وللبيع عند 53.96 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر اليورو 53.74 جنيها للشراء و 53.93 للبيع.

كريدي أجريكول: سجل سعر اليورو 53.76 جنيها للشراء و 53.96 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو الآن 53.74 جنيها للشراء و 53.93 للبيع.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.74 جنيها، وسعر البيع هو 53.93 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء اليورو 53.69 جنيها، وسعر البيع 53.89 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر اليورو 53.81 جنيها للشراء و 54.01 للبيع.

ميد بنك: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.60 جنيها، وللبيع عند 53.83 جنيها.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء اليورو 53.85 جنيها، وسعر البيع 54.01 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر اليورو 53.83 جنيها للشراء و 53.97 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.47 جنيها، وسعر البيع هو 53.93 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء اليورو بسعر 53.74 جنيها وبيعه بسعر 53.93 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء اليورو 53.74 جنيها، وسعر البيع 53.93 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.73 جنيها، وسعر البيع هو 53.94 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: بلغ سعر شراء اليورو 53.78 جنيها، وسعر البيع 53.98 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة اليورو للشراء هي 53.75 جنيها، وللبيع 53.94 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء اليورو 53.74 جنيها، وسعر البيع 53.93 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.83 جنيها، وللبيع عند 53.98 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء اليورو بسعر 53.83 جنيها وبيعه بسعر 54.00 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.79 جنيها، وسعر البيع هو 53.99 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 53.83 جنيها، وللبيع 53.99 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء اليورو 53.72 جنيها، وسعر البيع 53.95 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر اليورو للشراء هو 53.74 جنيها، وللبيع 53.93 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.74 جنيها، وللبيع عند 53.93 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء اليورو 53.64 جنيها، وسعر البيع 54.00 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 53.84 جنيها، وسعر البيع 53.99 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.