تحرك أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 10:45 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 10:45 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الجنيه الاسترليني في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الجنيه الاسترليني الحالية.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الجنيه الاسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد حيث سجل الجنيه الاسترليني زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 4 قرشًا ليصل إلى 62.92 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.83 جنيها وبيعه بسعر 63.02 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.78 جنيها للشراء و 63.08 للبيع.

كريدي أجريكول: الجنيه الاسترليني يسجل 62.81 جنيها للشراء و 63.10 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.78 جنيها للشراء و 63.08 للبيع.

بنك البركة: الجنيه الاسترليني يسجل 62.78 جنيها للشراء و 63.08 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: الجنيه الاسترليني يسجل 62.73 جنيها للشراء و 63.03 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.87 جنيها، وسعر البيع 63.17 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.57 جنيها، وسعر البيع 62.91 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.88 جنيها للشراء و 63.09 للبيع.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.86 جنيها، وسعر البيع 63.04 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.47 جنيها، وسعر البيع 63.08 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.78 جنيها، وللبيع 63.08 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.78 جنيها، وللبيع 63.08 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.68 جنيها وبيعه بسعر 63.08 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.83 جنيها للشراء و 63.13 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.80 جنيها، وللبيع 63.09 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.78 جنيها وبيعه بسعر 63.08 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.86 جنيها، وسعر البيع 63.06 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.86 جنيها للشراء و 63.07 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.75 جنيها، وللبيع عند 63.05 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.86 جنيها، وللبيع 63.07 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.75 جنيها، وللبيع 63.08 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.78 جنيها، وسعر البيع 63.08 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.78 جنيها، وللبيع 63.08 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.36 جنيها، وسعر البيع هو 62.73 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.87 جنيها، وللبيع عند 63.07 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.