تحديث 11:15 صباحا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 11:15 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في بنك الكويت الوطني حيث زاد سعر اليورو بمقدار 1 قرشًا ليبلغ 53.88 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء اليورو بسعر 53.80 جنيها وبيعه بسعر 53.96 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر اليورو 53.83 جنيها للشراء و 53.99 للبيع.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء اليورو 53.85 جنيها، وسعر البيع 54.02 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء اليورو بسعر 53.83 جنيها وبيعه بسعر 53.99 جنيها.

بنك البركة: سعر اليورو الآن 53.83 جنيها للشراء و 53.98 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر اليورو 53.85 جنيها للشراء و 54.01 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: اليورو يسجل 53.87 جنيها للشراء و 54.05 جنيها للبيع.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.60 جنيها، وسعر البيع هو 53.83 جنيها.

بنك قناة السويس: قيمة اليورو للشراء هي 53.85 جنيها، وللبيع 54.01 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر اليورو 53.83 جنيها للشراء و 53.99 للبيع.

المصرف المتحد: اليورو يسجل 53.56 جنيها للشراء و 53.99 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 53.83 جنيها، وسعر البيع 53.99 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر اليورو 53.74 جنيها للشراء و 53.93 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: قيمة اليورو للشراء هي 53.76 جنيها، وللبيع 53.99 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة اليورو للشراء هي 53.83 جنيها، وللبيع 53.99 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء اليورو 53.75 جنيها، وسعر البيع 53.94 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء اليورو 53.74 جنيها، وسعر البيع 53.93 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.85 جنيها، وسعر البيع هو 54.02 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 53.84 جنيها، وللبيع 54.03 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 53.79 جنيها، وسعر البيع 53.99 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو الآن 53.83 جنيها للشراء و 53.99 للبيع.

بنك الإسكندرية: قيمة اليورو للشراء هي 53.81 جنيها، وللبيع 53.99 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة اليورو للشراء هي 53.87 جنيها، وللبيع 54.05 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.83 جنيها، وسعر البيع هو 53.99 جنيها.

بنك HSBC: سعر اليورو الآن 53.64 جنيها للشراء و 54.00 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو الآن 53.84 جنيها للشراء و 54.02 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.