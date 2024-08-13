تغيرات بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 11:35 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 11:35 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الدولار الأمريكي بمقدار 3 قرشًا ليصل إلى 49.33 جنيهًا.

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.24 جنيها للشراء و 49.38 للبيع.

بنك مصر: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.25 جنيها، وللبيع عند 49.35 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.27 جنيها، وسعر البيع هو 49.37 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.25 جنيها، وللبيع عند 49.35 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.25 جنيها، وسعر البيع هو 49.35 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.27 جنيها، وللبيع 49.37 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.30 جنيها، وللبيع 49.40 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.15 جنيها للشراء و 49.25 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.27 جنيها، وللبيع 49.37 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.25 جنيها، وسعر البيع 49.35 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.25 جنيها، وسعر البيع 49.35 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.26 جنيها للشراء و 49.36 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.25 جنيها، وللبيع عند 49.35 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: الدولار الأمريكي يسجل 49.27 جنيها للشراء و 49.37 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 49.27 جنيها للشراء و 49.37 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: الدولار الأمريكي يسجل 49.15 جنيها للشراء و 49.25 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.25 جنيها، وللبيع عند 49.35 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.30 جنيها، وللبيع عند 49.40 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: الدولار الأمريكي يسجل 49.25 جنيها للشراء و 49.35 جنيها للبيع.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.25 جنيها، وسعر البيع 49.35 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.27 جنيها، وسعر البيع هو 49.37 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.