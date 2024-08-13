تحرك أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 11:35 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 11:35 صباحًا. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الجنيه الاسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع سعر الجنيه الاسترليني بقيمة 4 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 62.96 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.83 جنيها للشراء و 63.02 للبيع.

بنك مصر: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.86 جنيها، وللبيع 63.07 جنيها.

كريدي أجريكول: الجنيه الاسترليني يسجل 62.88 جنيها للشراء و 63.19 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 62.86 جنيها للشراء و 63.07 جنيها للبيع.

بنك البركة: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.86 جنيها للشراء و 63.07 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.88 جنيها للشراء و 63.10 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.92 جنيها للشراء و 63.28 للبيع.

ميد بنك: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.57 جنيها، وللبيع 62.91 جنيها.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.88 جنيها، وسعر البيع 63.09 جنيها.

البنك الأهلي المصري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.86 جنيها وبيعه بسعر 63.21 جنيها.

المصرف المتحد: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.54 جنيها، وللبيع 63.07 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.86 جنيها، وللبيع 63.07 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.78 جنيها للشراء و 63.08 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.82 جنيها، وللبيع 63.14 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.86 جنيها، وللبيع 63.07 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.80 جنيها للشراء و 63.09 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: الجنيه الاسترليني يسجل 62.78 جنيها للشراء و 63.08 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.88 جنيها وبيعه بسعر 63.24 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.88 جنيها، وسعر البيع 63.24 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.75 جنيها، وسعر البيع هو 63.05 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.86 جنيها وبيعه بسعر 63.07 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.83 جنيها، وللبيع 63.07 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.92 جنيها، وللبيع عند 63.28 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.86 جنيها للشراء و 63.07 للبيع.

بنك HSBC: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.36 جنيها للشراء و 62.73 للبيع.

بنك قطر الوطني: الجنيه الاسترليني يسجل 62.88 جنيها للشراء و 63.24 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.