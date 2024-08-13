تحرك أسعار الريال السعودي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 11:35 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 11:35 صباحًا. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الريال السعودي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الريال السعودي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الريال السعودي الحالية.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أعلى سعر لشراء الريال السعودي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع سعر الريال السعودي بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 13.14 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.12 جنيها، وسعر البيع 13.16 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.10 جنيها، وسعر البيع هو 13.15 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.12 جنيها، وسعر البيع هو 13.17 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.00 جنيها، وسعر البيع 13.18 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.05 جنيها، وسعر البيع هو 13.15 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الريال السعودي 13.11 جنيها للشراء و 13.15 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الريال السعودي الآن 13.13 جنيها للشراء و 13.15 للبيع.

ميد بنك: سعر الريال السعودي الآن 13.07 جنيها للشراء و 13.15 للبيع.

بنك قناة السويس: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.07 جنيها، وللبيع عند 13.16 جنيها.

البنك الأهلي المصري: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.10 جنيها، وللبيع 13.15 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.70 جنيها، وسعر البيع 13.16 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.02 جنيها، وسعر البيع هو 13.18 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الريال السعودي بسعر 13.04 جنيها وبيعه بسعر 13.16 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: الريال السعودي يسجل 13.10 جنيها للشراء و 13.16 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: الريال السعودي يسجل 12.80 جنيها للشراء و 13.16 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.00 جنيها، وسعر البيع هو 13.16 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الريال السعودي 12.81 جنيها للشراء و 13.16 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.92 جنيها، وللبيع عند 13.15 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الريال السعودي 13.07 جنيها للشراء و 13.15 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.03 جنيها، وللبيع عند 13.14 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.12 جنيها، وللبيع 13.15 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.13 جنيها، وللبيع 13.15 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.12 جنيها، وللبيع 13.16 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: الريال السعودي يسجل 13.08 جنيها للشراء و 13.15 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.12 جنيها، وللبيع 13.15 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.03 جنيها، وللبيع 13.15 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.