تغيرات بسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 11:35 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 11:35 صباحًا. حيث يُعتبر الدرهم الإماراتي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدرهم الإماراتي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدرهم الإماراتي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدرهم الإماراتي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث زاد سعر الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليبلغ 13.43 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.40 جنيها، وسعر البيع هو 13.44 جنيها.

بنك مصر: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.40 جنيها وبيعه بسعر 13.44 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.40 جنيها، وسعر البيع هو 13.43 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.34 جنيها للشراء و 13.44 للبيع.

بنك البركة: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.41 جنيها للشراء و 13.44 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.41 جنيها، وللبيع عند 13.44 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.42 جنيها للشراء و 13.45 للبيع.

ميد بنك: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.35 جنيها، وللبيع عند 13.45 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.39 جنيها وبيعه بسعر 13.44 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.40 جنيها للشراء و 13.44 للبيع.

المصرف المتحد: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.13 جنيها، وللبيع 13.44 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.27 جنيها، وللبيع 13.50 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.37 جنيها للشراء و 13.44 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.40 جنيها وبيعه بسعر 13.44 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.36 جنيها، وسعر البيع هو 13.44 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.33 جنيها، وللبيع عند 13.44 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.39 جنيها للشراء و 13.44 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.36 جنيها، وللبيع عند 13.42 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.41 جنيها وبيعه بسعر 13.44 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.39 جنيها، وسعر البيع هو 13.44 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.39 جنيها للشراء و 13.44 للبيع.

بنك HSBC: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.41 جنيها، وللبيع 13.43 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.37 جنيها، وللبيع 13.44 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.