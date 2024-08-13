ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3977 للشراء في تحديث 12:00 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 12:00 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 3954 جنيهًا للبيع و3977 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3949 جنيهًا للبيع و3971 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 3625 جنيهًا للبيع و3646 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3620 جنيهًا للبيع و3640 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 3460 جنيهًا للبيع و3480 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3455 جنيهًا للبيع و3475 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 2966 جنيهًا للبيع و2983 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليسجل 2307 جنيهًا للبيع و2320 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 1977 جنيهًا للبيع و1989 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 1974 جنيهًا للبيع و1986 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 122978 جنيهًا للبيع و123689 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 122801 جنيهًا للبيع و 123511 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 27680 جنيهًا للبيع و27840 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 27640 جنيهًا للبيع و27800 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الكيلو ارتفاعًا ليصل إلى 3954286 جنيهًا للبيع و3977143 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5714 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3948571 جنيهًا للبيع و3971429 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 12:00 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3480 جنيه للشراء، وللبيع 3460 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17400 جنيه للشراء، وللبيع 17300 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 34800 جنيه للشراء، وللبيع 34600 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 87000 جنيه للشراء، وللبيع 86500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 174000 جنيه للشراء، وللبيع 173000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 348000 جنيه للشراء، وللبيع 346000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 522000 جنيه للشراء، وللبيع 519000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 696000 جنيه للشراء، وللبيع 692000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 870000 جنيه للشراء، وللبيع 865000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.