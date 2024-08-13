تغيرات بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:25 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 12:25 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الدولار الأمريكي بقيمة 2 قرشًا ليبلغ سعره 49.35 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.24 جنيها، وللبيع 49.38 جنيها.

بنك مصر: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.28 جنيها، وللبيع 49.38 جنيها.

كريدي أجريكول: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.27 جنيها، وللبيع عند 49.37 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

بنك البركة: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.30 جنيها وبيعه بسعر 49.40 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.27 جنيها للشراء و 49.37 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.33 جنيها، وسعر البيع 49.43 جنيها.

ميد بنك: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.15 جنيها للشراء و 49.25 للبيع.

بنك قناة السويس: الدولار الأمريكي يسجل 49.30 جنيها للشراء و 49.40 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.28 جنيها للشراء و 49.38 للبيع.

المصرف المتحد: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.28 جنيها، وللبيع 49.38 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.25 جنيها وبيعه بسعر 49.35 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.30 جنيها، وللبيع 49.40 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.25 جنيها وبيعه بسعر 49.35 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.26 جنيها، وسعر البيع هو 49.36 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.30 جنيها، وسعر البيع هو 49.40 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.29 جنيها، وسعر البيع 49.39 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.15 جنيها، وسعر البيع هو 49.25 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

بنك الإسكندرية: الدولار الأمريكي يسجل 49.28 جنيها للشراء و 49.38 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: الدولار الأمريكي يسجل 49.30 جنيها للشراء و 49.40 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.30 جنيها وبيعه بسعر 49.40 جنيها.

بنك HSBC: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.30 جنيها للشراء و 49.40 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.