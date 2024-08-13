تحرك أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:25 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 12:25 مساءً. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الجنيه الاسترليني في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الجنيه الاسترليني الحالية.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الجنيه الاسترليني بمقدار 3 قرشًا ليصل إلى 62.99 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.83 جنيها، وللبيع 63.02 جنيها.

بنك مصر: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.90 جنيها وبيعه بسعر 63.27 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.88 جنيها للشراء و 63.26 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.86 جنيها، وللبيع 63.07 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.92 جنيها، وللبيع عند 63.28 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.88 جنيها للشراء و 63.10 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.96 جنيها، وللبيع 63.33 جنيها.

ميد بنك: الجنيه الاسترليني يسجل 62.57 جنيها للشراء و 62.91 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.92 جنيها، وللبيع 63.30 جنيها.

البنك الأهلي المصري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.90 جنيها، وللبيع 63.27 جنيها.

المصرف المتحد: الجنيه الاسترليني يسجل 62.54 جنيها للشراء و 63.07 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.90 جنيها للشراء و 63.25 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الجنيه الاسترليني يسجل 62.78 جنيها للشراء و 63.08 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.89 جنيها، وللبيع 63.28 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.86 جنيها، وللبيع 63.07 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.80 جنيها للشراء و 63.09 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: الجنيه الاسترليني يسجل 62.78 جنيها للشراء و 63.08 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: الجنيه الاسترليني يسجل 62.92 جنيها للشراء و 63.28 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.91 جنيها، وسعر البيع هو 63.26 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.75 جنيها للشراء و 63.05 للبيع.

المصرف العربي الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 62.86 جنيها للشراء و 63.07 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.87 جنيها، وسعر البيع هو 63.25 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.92 جنيها، وسعر البيع هو 63.28 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.92 جنيها، وسعر البيع هو 63.28 جنيها.

بنك HSBC: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.36 جنيها، وللبيع 62.73 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.92 جنيها، وسعر البيع هو 63.28 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.