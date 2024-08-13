تحرك أسعار الريال السعودي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:25 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 12:25 مساءً. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الريال السعودي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الريال السعودي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الريال السعودي الحالية.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أفضل سعر لشراء الريال السعودي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث شهد الريال السعودي ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليسجل 13.15 جنيهًا.

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الريال السعودي الآن 13.12 جنيها للشراء و 13.16 للبيع.

بنك مصر: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.11 جنيها، وللبيع 13.16 جنيها.

كريدي أجريكول: الريال السعودي يسجل 13.12 جنيها للشراء و 13.17 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.00 جنيها، وسعر البيع هو 13.18 جنيها.

بنك البركة: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.06 جنيها، وللبيع 13.16 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.13 جنيها، وللبيع 13.15 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.14 جنيها، وسعر البيع هو 13.17 جنيها.

ميد بنك: سعر الريال السعودي الآن 13.07 جنيها للشراء و 13.15 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.08 جنيها، وسعر البيع هو 13.17 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.11 جنيها، وسعر البيع 13.16 جنيها.

المصرف المتحد: سجل سعر الريال السعودي 12.70 جنيها للشراء و 13.16 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.04 جنيها، وسعر البيع هو 13.17 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الريال السعودي الآن 13.04 جنيها للشراء و 13.16 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.12 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.79 جنيها، وللبيع 13.15 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الريال السعودي 13.00 جنيها للشراء و 13.16 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.81 جنيها، وللبيع عند 13.16 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الريال السعودي الآن 12.94 جنيها للشراء و 13.16 للبيع.

البنك التجاري الدولي: الريال السعودي يسجل 13.08 جنيها للشراء و 13.16 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر الريال السعودي 13.03 جنيها للشراء و 13.14 للبيع.

المصرف العربي الدولي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.12 جنيها، وللبيع 13.15 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.13 جنيها، وسعر البيع 13.16 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الريال السعودي الآن 13.13 جنيها للشراء و 13.16 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الريال السعودي الآن 13.09 جنيها للشراء و 13.16 للبيع.

بنك HSBC: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.12 جنيها، وللبيع 13.15 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الريال السعودي الآن 13.04 جنيها للشراء و 13.16 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.