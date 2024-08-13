تحديث 12:35 مساءًا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 12:35 مساءً. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الجنيه الاسترليني في المصرف العربي الدولي حيث ارتفع سعر الجنيه الاسترليني بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 63.00 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.83 جنيها للشراء و 63.02 للبيع.

بنك مصر: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.91 جنيها، وسعر البيع 63.28 جنيها.

كريدي أجريكول: الجنيه الاسترليني يسجل 62.88 جنيها للشراء و 63.26 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.86 جنيها وبيعه بسعر 63.07 جنيها.

بنك البركة: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.92 جنيها، وسعر البيع 63.28 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.88 جنيها، وللبيع 63.10 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.99 جنيها للشراء و 63.36 للبيع.

ميد بنك: الجنيه الاسترليني يسجل 62.57 جنيها للشراء و 62.91 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.92 جنيها للشراء و 63.30 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.91 جنيها، وللبيع 63.28 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.61 جنيها، وللبيع عند 63.30 جنيها.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.93 جنيها، وللبيع عند 63.29 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.88 جنيها للشراء و 63.09 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: الجنيه الاسترليني يسجل 62.89 جنيها للشراء و 63.28 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.86 جنيها، وسعر البيع هو 63.07 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.80 جنيها، وللبيع 63.09 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.78 جنيها للشراء و 63.08 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.96 جنيها، وللبيع عند 63.33 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.93 جنيها، وسعر البيع هو 63.29 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.75 جنيها للشراء و 63.05 للبيع.

المصرف العربي الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 62.91 جنيها للشراء و 63.28 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: الجنيه الاسترليني يسجل 62.87 جنيها للشراء و 63.25 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.92 جنيها، وللبيع 63.28 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.95 جنيها للشراء و 63.32 للبيع.

بنك HSBC: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.36 جنيها، وللبيع 62.73 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.92 جنيها، وللبيع 63.28 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.