تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3966 للشراء في تحديث 01:00 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 1:00 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3943 جنيهًا للبيع و3966 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3954 جنيهًا للبيع و 3977 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 3614 جنيهًا للبيع و3635 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3625 جنيهًا للبيع و3646 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 3450 جنيهًا للبيع و3470 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3460 جنيهًا للبيع و3480 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 2957 جنيهًا للبيع و2974 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2966 جنيهًا للبيع و2983 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2300 جنيهًا للبيع و2313 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 7 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 12 ليسجل 1971 جنيهًا للبيع و1983 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 355 جنيهًا ليبلغ 122623 جنيهًا للبيع و123334 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 122978 جنيهًا للبيع و123689 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 27600 جنيهًا للبيع و27760 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 27680 جنيهًا للبيع و 27840 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الكيلو ليصل إلى 3942857 جنيهًا للبيع و3965714 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 11429 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3954286 جنيهًا للبيع و3977143 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 1:00 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3470 جنيه للشراء، وللبيع 3450 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 17350 جنيه للشراء، وللبيع 17250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 34700 جنيه للشراء، وللبيع 34500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 86750 جنيه للشراء، وللبيع 86250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 173500 جنيه للشراء، وللبيع 172500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 347000 جنيه للشراء، وللبيع 345000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 520500 جنيه للشراء، وللبيع 517500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 694000 جنيه للشراء، وللبيع 690000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 867500 جنيه للشراء، وللبيع 862500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.