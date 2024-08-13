تحديث 01:05 مساءًا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 1:05 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الدولار الأمريكي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 49.36 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.24 جنيها وبيعه بسعر 49.38 جنيها.

بنك مصر: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.29 جنيها، وللبيع 49.39 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.27 جنيها وبيعه بسعر 49.37 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.25 جنيها، وللبيع عند 49.35 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.30 جنيها، وسعر البيع هو 49.40 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.27 جنيها، وللبيع عند 49.37 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الدولار الأمريكي يسجل 49.35 جنيها للشراء و 49.45 جنيها للبيع.

ميد بنك: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.15 جنيها، وللبيع 49.25 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.30 جنيها، وسعر البيع هو 49.40 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.29 جنيها للشراء و 49.39 للبيع.

المصرف المتحد: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.30 جنيها، وللبيع عند 49.40 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.31 جنيها، وسعر البيع هو 49.41 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.27 جنيها، وسعر البيع 49.37 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.30 جنيها، وللبيع عند 49.40 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.25 جنيها وبيعه بسعر 49.35 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.26 جنيها وبيعه بسعر 49.36 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: الدولار الأمريكي يسجل 49.33 جنيها للشراء و 49.43 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.31 جنيها للشراء و 49.41 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.15 جنيها، وللبيع 49.25 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.29 جنيها وبيعه بسعر 49.39 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.28 جنيها، وسعر البيع هو 49.38 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.30 جنيها، وللبيع 49.40 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.32 جنيها للشراء و 49.42 للبيع.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.25 جنيها، وسعر البيع 49.35 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.30 جنيها، وللبيع عند 49.40 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.