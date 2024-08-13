تغيرات بسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 01:05 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 1:05 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدرهم الإماراتي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدرهم الإماراتي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث سجل الدرهم الإماراتي زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليصل إلى 13.44 جنيهًا.

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.40 جنيها للشراء و 13.44 جنيها للبيع.

بنك مصر: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.40 جنيها للشراء و 13.44 للبيع.

كريدي أجريكول: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.40 جنيها للشراء و 13.43 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.34 جنيها للشراء و 13.44 جنيها للبيع.

بنك البركة: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.42 جنيها، وللبيع عند 13.45 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.41 جنيها، وسعر البيع هو 13.44 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.43 جنيها، وسعر البيع 13.46 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.35 جنيها للشراء و 13.45 للبيع.

بنك قناة السويس: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.40 جنيها، وللبيع 13.45 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.40 جنيها للشراء و 13.44 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.13 جنيها للشراء و 13.44 للبيع.

بنك الكويت الوطني: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.29 جنيها وبيعه بسعر 13.52 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الدرهم الإماراتي يسجل 13.37 جنيها للشراء و 13.44 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.41 جنيها، وللبيع عند 13.45 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.36 جنيها، وللبيع 13.44 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.33 جنيها، وللبيع 13.44 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.40 جنيها للشراء و 13.45 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.36 جنيها، وللبيع عند 13.42 جنيها.

المصرف العربي الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.41 جنيها للشراء و 13.44 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.40 جنيها، وسعر البيع هو 13.44 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.40 جنيها، وللبيع 13.45 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.41 جنيها للشراء و 13.43 للبيع.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.38 جنيها، وللبيع عند 13.45 جنيها.

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