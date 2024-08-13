تغيرات بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 01:25 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 1:25 مساءً. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث هبط سعر اليورو بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 53.87 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 53.80 جنيها، وسعر البيع 53.96 جنيها.

بنك مصر: قيمة اليورو للشراء هي 53.84 جنيها، وللبيع 54.02 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر اليورو الآن 53.85 جنيها للشراء و 54.02 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر اليورو 53.83 جنيها للشراء و 53.99 للبيع.

بنك البركة: سجل سعر اليورو 53.87 جنيها للشراء و 54.05 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: شراء اليورو بسعر 53.85 جنيها وبيعه بسعر 54.01 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر اليورو 53.87 جنيها للشراء و 54.05 للبيع.

ميد بنك: سجل سعر اليورو 53.60 جنيها للشراء و 53.83 للبيع.

بنك قناة السويس: سجل سعر اليورو 53.85 جنيها للشراء و 54.01 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر اليورو للشراء هو 53.84 جنيها، وللبيع 54.02 جنيها.

المصرف المتحد: قيمة اليورو للشراء هي 53.56 جنيها، وللبيع 53.99 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو الآن 53.88 جنيها للشراء و 54.06 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء اليورو 53.74 جنيها، وسعر البيع 53.93 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء اليورو 53.82 جنيها، وسعر البيع 54.05 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء اليورو بسعر 53.83 جنيها وبيعه بسعر 53.99 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء اليورو 53.75 جنيها، وسعر البيع 53.94 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء اليورو بسعر 53.74 جنيها وبيعه بسعر 53.93 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة اليورو للشراء هي 53.87 جنيها، وللبيع 54.05 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.86 جنيها، وسعر البيع هو 54.05 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر اليورو للشراء هو 53.79 جنيها، وللبيع 53.99 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو للشراء هو 53.83 جنيها، وللبيع 53.99 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء اليورو بسعر 53.81 جنيها وبيعه بسعر 53.99 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.87 جنيها، وسعر البيع هو 54.05 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: اليورو يسجل 53.87 جنيها للشراء و 54.05 جنيها للبيع.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء اليورو 53.64 جنيها، وسعر البيع 54.00 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.87 جنيها، وللبيع عند 54.05 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.