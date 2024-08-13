تحديث 01:30 مساءًا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 1:30 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في بنك الاستثمار العربي حيث ارتفع الدولار الأمريكي بقيمة 1 قرشًا ليبلغ سعره 49.37 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.24 جنيها، وللبيع عند 49.38 جنيها.

بنك مصر: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.32 جنيها وبيعه بسعر 49.42 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.35 جنيها، وسعر البيع 49.45 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.25 جنيها، وسعر البيع هو 49.35 جنيها.

بنك البركة: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.35 جنيها، وللبيع 49.45 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.27 جنيها للشراء و 49.37 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الدولار الأمريكي يسجل 49.36 جنيها للشراء و 49.46 جنيها للبيع.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.15 جنيها، وسعر البيع هو 49.25 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.30 جنيها للشراء و 49.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.32 جنيها للشراء و 49.42 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.30 جنيها للشراء و 49.40 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.31 جنيها، وسعر البيع هو 49.41 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.27 جنيها للشراء و 49.37 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.35 جنيها للشراء و 49.45 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.26 جنيها وبيعه بسعر 49.36 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.35 جنيها، وللبيع عند 49.45 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 49.33 جنيها للشراء و 49.43 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.15 جنيها للشراء و 49.25 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.31 جنيها، وسعر البيع هو 49.41 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.31 جنيها، وسعر البيع 49.41 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.35 جنيها، وللبيع عند 49.45 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.32 جنيها، وللبيع عند 49.42 جنيها.

بنك HSBC: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.32 جنيها، وسعر البيع هو 49.42 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.