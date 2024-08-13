تغيرات بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري وبنك الاستثمار العربي يتصدر الشراء: تحديث 01:30 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 1:30 مساءً. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أفضل سعر لشراء اليورو حاليًا متوفر في بنك الاستثمار العربي حيث ارتفع سعر اليورو بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 53.88 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: اليورو يسجل 53.80 جنيها للشراء و 53.96 جنيها للبيع.

بنك مصر: اليورو يسجل 53.83 جنيها للشراء و 54.07 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء اليورو 53.81 جنيها، وسعر البيع 54.02 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.83 جنيها، وسعر البيع هو 53.99 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.86 جنيها، وللبيع عند 54.10 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: شراء اليورو بسعر 53.85 جنيها وبيعه بسعر 54.01 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.87 جنيها، وللبيع عند 54.11 جنيها.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.60 جنيها، وسعر البيع هو 53.83 جنيها.

بنك قناة السويس: اليورو يسجل 53.86 جنيها للشراء و 54.10 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.84 جنيها، وللبيع عند 54.08 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء اليورو 53.57 جنيها، وسعر البيع 54.08 جنيها.

بنك الكويت الوطني: اليورو يسجل 53.85 جنيها للشراء و 54.09 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر اليورو 53.85 جنيها للشراء و 54.01 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: اليورو يسجل 53.86 جنيها للشراء و 54.10 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.83 جنيها، وسعر البيع هو 53.99 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة اليورو للشراء هي 53.75 جنيها، وللبيع 53.94 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء اليورو بسعر 53.83 جنيها وبيعه بسعر 53.99 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة اليورو للشراء هي 53.86 جنيها، وللبيع 54.10 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر اليورو للشراء هو 53.84 جنيها، وللبيع 54.09 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.79 جنيها، وللبيع عند 53.99 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء اليورو بسعر 53.82 جنيها وبيعه بسعر 54.06 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء اليورو بسعر 53.80 جنيها وبيعه بسعر 54.06 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة اليورو للشراء هي 53.86 جنيها، وللبيع 54.10 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر اليورو للشراء هو 53.83 جنيها، وللبيع 54.07 جنيها.

بنك HSBC: سعر اليورو الآن 53.64 جنيها للشراء و 54.00 للبيع.

بنك قطر الوطني: اليورو يسجل 53.86 جنيها للشراء و 54.10 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.