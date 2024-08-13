تغيرات بسعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 01:35 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 1:35 مساءً. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الجنيه الاسترليني بقيمة 1 قرشًا ليبلغ سعره 63.01 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.83 جنيها للشراء و 63.02 للبيع.

بنك مصر: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.92 جنيها، وللبيع 63.30 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.88 جنيها للشراء و 63.26 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.86 جنيها وبيعه بسعر 63.07 جنيها.

بنك البركة: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.92 جنيها وبيعه بسعر 63.28 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.88 جنيها وبيعه بسعر 63.10 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.99 جنيها للشراء و 63.36 للبيع.

ميد بنك: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.57 جنيها للشراء و 62.91 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.92 جنيها، وسعر البيع هو 63.30 جنيها.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.93 جنيها، وللبيع عند 63.31 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.61 جنيها، وللبيع 63.30 جنيها.

بنك الكويت الوطني: الجنيه الاسترليني يسجل 62.93 جنيها للشراء و 63.29 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.88 جنيها، وسعر البيع هو 63.09 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.89 جنيها للشراء و 63.28 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.86 جنيها، وسعر البيع هو 63.07 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.80 جنيها، وللبيع 63.09 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.78 جنيها للشراء و 63.08 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: الجنيه الاسترليني يسجل 62.99 جنيها للشراء و 63.36 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.93 جنيها، وللبيع 63.31 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.75 جنيها، وسعر البيع 63.05 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.00 جنيها، وسعر البيع هو 63.31 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.90 جنيها للشراء و 63.31 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.99 جنيها للشراء و 63.36 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.95 جنيها، وللبيع 63.32 جنيها.

بنك HSBC: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.36 جنيها، وللبيع 62.73 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.92 جنيها، وللبيع 63.28 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.