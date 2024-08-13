تغيرات بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وبنك الكويت الوطني يتصدر الشراء: تحديث 02:15 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 2:15 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي بالبنوك الآن تجده في بنك الكويت الوطني حيث شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليسجل 49.38 جنيهًا.

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.24 جنيها للشراء و 49.38 للبيع.

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.32 جنيها، وللبيع 49.42 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.35 جنيها وبيعه بسعر 49.45 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.25 جنيها، وسعر البيع هو 49.35 جنيها.

بنك البركة: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.35 جنيها، وسعر البيع 49.45 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.27 جنيها، وللبيع عند 49.37 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.36 جنيها، وسعر البيع هو 49.46 جنيها.

ميد بنك: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.15 جنيها، وللبيع 49.25 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.35 جنيها وبيعه بسعر 49.45 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.33 جنيها للشراء و 49.43 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.33 جنيها، وللبيع 49.43 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.34 جنيها وبيعه بسعر 49.44 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.27 جنيها، وسعر البيع هو 49.37 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.37 جنيها، وسعر البيع 49.47 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.25 جنيها، وسعر البيع هو 49.35 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.26 جنيها، وسعر البيع 49.36 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.25 جنيها وبيعه بسعر 49.35 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.35 جنيها، وسعر البيع 49.45 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.33 جنيها، وسعر البيع 49.43 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.15 جنيها، وللبيع 49.25 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.31 جنيها للشراء و 49.41 للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.31 جنيها للشراء و 49.41 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: الدولار الأمريكي يسجل 49.35 جنيها للشراء و 49.45 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.32 جنيها وبيعه بسعر 49.42 جنيها.

بنك HSBC: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.35 جنيها، وسعر البيع هو 49.45 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.