تحديث 02:15 مساءًا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار اليورو اليوم في مصر الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 2:15 مساءً. حيث يُعد اليورو من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار اليورو ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر اليورو الحالي.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في بنك الكويت الوطني حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر اليورو بمقدار 1 قرشًا ليسجل 53.89 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.80 جنيها، وسعر البيع هو 53.96 جنيها.

بنك مصر: بلغ سعر شراء اليورو 53.83 جنيها، وسعر البيع 54.07 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة اليورو للشراء هي 53.86 جنيها، وللبيع 54.10 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 53.83 جنيها، وسعر البيع 53.99 جنيها.

بنك البركة: اليورو يسجل 53.86 جنيها للشراء و 54.10 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر اليورو الآن 53.85 جنيها للشراء و 54.01 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر اليورو الآن 53.87 جنيها للشراء و 54.11 للبيع.

ميد بنك: بلغ سعر شراء اليورو 53.60 جنيها، وسعر البيع 53.83 جنيها.

بنك قناة السويس: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.86 جنيها، وللبيع عند 54.10 جنيها.

البنك الأهلي المصري: قيمة اليورو للشراء هي 53.84 جنيها، وللبيع 54.08 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.57 جنيها، وللبيع عند 54.08 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو للشراء هو 53.85 جنيها، وللبيع 54.09 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر اليورو للشراء هو 53.85 جنيها، وللبيع 54.01 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء اليورو 53.88 جنيها، وسعر البيع 54.13 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء اليورو بسعر 53.83 جنيها وبيعه بسعر 53.99 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء اليورو بسعر 53.75 جنيها وبيعه بسعر 53.94 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء اليورو 53.83 جنيها، وسعر البيع 53.99 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة اليورو للشراء هي 53.86 جنيها، وللبيع 54.10 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 53.84 جنيها، وسعر البيع 54.09 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر اليورو للشراء هو 53.79 جنيها، وللبيع 53.99 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء اليورو بسعر 53.82 جنيها وبيعه بسعر 54.06 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر اليورو للشراء هو 53.80 جنيها، وللبيع 54.06 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر اليورو للشراء هو 53.86 جنيها، وللبيع 54.10 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.83 جنيها، وللبيع عند 54.07 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر اليورو 53.64 جنيها للشراء و 54.00 للبيع.

بنك قطر الوطني: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.86 جنيها، وللبيع عند 54.10 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.