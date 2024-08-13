تحرك أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 03:35 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 3:35 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي والبنك العربي الأفريقي الدولي حيث تراجع الدولار الأمريكي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 49.37 جنيهًا.

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.24 جنيها، وللبيع عند 49.38 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.30 جنيها، وسعر البيع هو 49.40 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.36 جنيها وبيعه بسعر 49.46 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

بنك البركة: الدولار الأمريكي يسجل 49.35 جنيها للشراء و 49.45 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.37 جنيها للشراء و 49.47 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.37 جنيها وبيعه بسعر 49.47 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.15 جنيها، وسعر البيع 49.25 جنيها.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.35 جنيها، وسعر البيع 49.45 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.30 جنيها، وسعر البيع هو 49.40 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.31 جنيها، وللبيع عند 49.41 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.38 جنيها وبيعه بسعر 49.48 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.27 جنيها للشراء و 49.37 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.37 جنيها، وسعر البيع 49.47 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: الدولار الأمريكي يسجل 49.25 جنيها للشراء و 49.35 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.26 جنيها وبيعه بسعر 49.36 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.31 جنيها وبيعه بسعر 49.41 جنيها.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.31 جنيها، وللبيع عند 49.41 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.15 جنيها، وللبيع عند 49.25 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.30 جنيها، وللبيع 49.40 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.31 جنيها، وللبيع 49.41 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.35 جنيها، وللبيع 49.45 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.32 جنيها للشراء و 49.42 للبيع.

بنك HSBC: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.25 جنيها وبيعه بسعر 49.35 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.31 جنيها وبيعه بسعر 49.41 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.