تحديث 03:35 مساءًا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 3:35 مساءً. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي والبنك العربي الأفريقي الدولي حيث تراجع سعر اليورو بمقدار 1 قرشًا ليبلغ 53.88 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 53.80 جنيها، وسعر البيع 53.96 جنيها.

بنك مصر: سعر اليورو للشراء هو 53.81 جنيها، وللبيع 54.05 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر اليورو للشراء هو 53.87 جنيها، وللبيع 54.11 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر اليورو 53.83 جنيها للشراء و 53.99 للبيع.

بنك البركة: سجل سعر اليورو 53.86 جنيها للشراء و 54.10 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر اليورو للشراء هو 53.88 جنيها، وللبيع 54.13 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء اليورو 53.88 جنيها، وسعر البيع 54.13 جنيها.

ميد بنك: اليورو يسجل 53.60 جنيها للشراء و 53.83 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: سجل سعر اليورو 53.86 جنيها للشراء و 54.10 للبيع.

البنك الأهلي المصري: شراء اليورو بسعر 53.81 جنيها وبيعه بسعر 54.05 جنيها.

المصرف المتحد: قيمة اليورو للشراء هي 53.55 جنيها، وللبيع 54.06 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 53.89 جنيها، وسعر البيع 54.14 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.85 جنيها، وسعر البيع هو 54.01 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: اليورو يسجل 53.88 جنيها للشراء و 54.13 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء اليورو بسعر 53.83 جنيها وبيعه بسعر 53.99 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.75 جنيها، وللبيع عند 53.94 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.83 جنيها، وسعر البيع هو 53.99 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو الآن 53.82 جنيها للشراء و 54.06 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر اليورو للشراء هو 53.82 جنيها، وللبيع 54.07 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: قيمة اليورو للشراء هي 53.79 جنيها، وللبيع 53.99 جنيها.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.81 جنيها، وللبيع عند 54.05 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء اليورو بسعر 53.80 جنيها وبيعه بسعر 54.06 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.86 جنيها، وللبيع عند 54.10 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: اليورو يسجل 53.83 جنيها للشراء و 54.07 جنيها للبيع.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء اليورو 53.64 جنيها، وسعر البيع 54.00 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو الآن 53.82 جنيها للشراء و 54.06 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.