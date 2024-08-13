تحرك أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 03:35 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 3:35 مساءً. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الجنيه الاسترليني في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الجنيه الاسترليني الحالية.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي والبنك العربي الأفريقي الدولي حيث شهد الجنيه الاسترليني انخفاضًا أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليسجل 63.01 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الجنيه الاسترليني يسجل 62.83 جنيها للشراء و 63.02 جنيها للبيع.

بنك مصر: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.92 جنيها وبيعه بسعر 63.30 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.00 جنيها للشراء و 63.37 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.86 جنيها، وللبيع 63.07 جنيها.

بنك البركة: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.99 جنيها، وللبيع 63.36 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.01 جنيها، وسعر البيع 63.39 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.01 جنيها للشراء و 63.39 للبيع.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.57 جنيها، وسعر البيع هو 62.91 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.99 جنيها للشراء و 63.36 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.92 جنيها، وسعر البيع هو 63.30 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.62 جنيها، وللبيع 63.31 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.02 جنيها، وللبيع 63.40 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.88 جنيها للشراء و 63.09 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.98 جنيها للشراء و 63.39 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.86 جنيها، وللبيع 63.07 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.80 جنيها، وللبيع عند 63.09 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.86 جنيها للشراء و 63.07 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.93 جنيها وبيعه بسعر 63.31 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.93 جنيها، وللبيع 63.31 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.75 جنيها، وسعر البيع 63.05 جنيها.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.99 جنيها، وللبيع عند 63.30 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.90 جنيها، وسعر البيع هو 63.31 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.99 جنيها، وللبيع 63.36 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.95 جنيها، وللبيع 63.32 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.36 جنيها للشراء و 62.73 للبيع.

بنك قطر الوطني: الجنيه الاسترليني يسجل 62.93 جنيها للشراء و 63.31 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.