تغيرات بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري وبنك قطر الوطني يتصدر الشراء: تحديث 08:05 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 8:05 صباحًا. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أفضل سعر لشراء اليورو حاليًا متوفر في بنك قطر الوطني حيث ارتفع سعر اليورو بقيمة 29 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 54.17 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر اليورو الآن 53.86 جنيها للشراء و 54.01 للبيع.

بنك مصر: قيمة اليورو للشراء هي 53.81 جنيها، وللبيع 54.05 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة اليورو للشراء هي 53.83 جنيها، وللبيع 54.07 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.82 جنيها، وللبيع عند 54.08 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر اليورو 53.81 جنيها للشراء و 54.05 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر اليورو الآن 53.78 جنيها للشراء و 54.04 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة اليورو للشراء هي 53.88 جنيها، وللبيع 54.13 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر اليورو 53.60 جنيها للشراء و 53.83 للبيع.

بنك قناة السويس: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.84 جنيها، وللبيع عند 54.08 جنيها.

البنك الأهلي المصري: قيمة اليورو للشراء هي 53.81 جنيها، وللبيع 54.12 جنيها.

المصرف المتحد: سعر اليورو الآن 53.54 جنيها للشراء و 54.05 للبيع.

بنك الكويت الوطني: قيمة اليورو للشراء هي 53.81 جنيها، وللبيع 54.05 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.84 جنيها، وسعر البيع هو 54.08 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر اليورو للشراء هو 53.81 جنيها، وللبيع 54.05 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.81 جنيها، وللبيع عند 54.06 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر اليورو للشراء هو 53.75 جنيها، وللبيع 53.94 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر اليورو 53.81 جنيها للشراء و 54.05 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو الآن 53.82 جنيها للشراء و 54.06 للبيع.

البنك التجاري الدولي: شراء اليورو بسعر 53.81 جنيها وبيعه بسعر 54.08 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر اليورو الآن 53.79 جنيها للشراء و 53.99 للبيع.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 53.81 جنيها، وسعر البيع 54.05 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر اليورو للشراء هو 53.80 جنيها، وللبيع 54.07 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: شراء اليورو بسعر 53.86 جنيها وبيعه بسعر 54.10 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر اليورو 53.81 جنيها للشراء و 54.06 للبيع.

بنك HSBC: شراء اليورو بسعر 53.64 جنيها وبيعه بسعر 54.00 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر اليورو 54.17 جنيها للشراء و 54.34 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.