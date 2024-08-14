تحديث 08:05 صباحا: تحرك بقيمة 38 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 8:05 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في بنك قطر الوطني حيث صعد سعر الجنيه الاسترليني بمقدار 38 قرشًا ليصل إلى 63.39 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.04 جنيها، وللبيع 63.22 جنيها.

بنك مصر: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.92 جنيها، وسعر البيع 63.30 جنيها.

كريدي أجريكول: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.95 جنيها، وللبيع عند 63.32 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.93 جنيها، وللبيع 63.31 جنيها.

بنك البركة: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.92 جنيها للشراء و 63.30 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.89 جنيها للشراء و 63.26 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.01 جنيها للشراء و 63.39 للبيع.

ميد بنك: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.57 جنيها للشراء و 62.91 للبيع.

بنك قناة السويس: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.96 جنيها، وللبيع عند 63.33 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.92 جنيها للشراء و 63.31 للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.61 جنيها للشراء و 63.30 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.92 جنيها للشراء و 63.30 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الجنيه الاسترليني يسجل 62.96 جنيها للشراء و 63.33 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.89 جنيها، وللبيع 63.30 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.92 جنيها، وللبيع 63.30 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: الجنيه الاسترليني يسجل 62.80 جنيها للشراء و 63.09 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.92 جنيها، وسعر البيع 63.30 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.93 جنيها، وسعر البيع 63.31 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.92 جنيها للشراء و 63.30 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.75 جنيها للشراء و 63.05 للبيع.

المصرف العربي الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.99 جنيها وبيعه بسعر 63.30 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.90 جنيها، وللبيع 63.31 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.99 جنيها، وسعر البيع 63.36 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.92 جنيها للشراء و 63.30 للبيع.

بنك HSBC: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.36 جنيها وبيعه بسعر 62.73 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.39 جنيها، وسعر البيع هو 63.58 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.