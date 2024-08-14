تحرك أسعار اليورو أمام الجنيه وبنك قناة السويس يتصدر الشراء: تحديث 08:25 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار اليورو اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 8:25 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار اليورو ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر اليورو الحالي.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أفضل سعر لشراء اليورو حاليًا متوفر في بنك قناة السويس حيث صعد سعر اليورو بمقدار 2 قرشًا ليصل إلى 54.19 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 53.86 جنيها، وسعر البيع 54.01 جنيها.

بنك مصر: اليورو يسجل 53.81 جنيها للشراء و 54.05 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.83 جنيها، وللبيع عند 54.07 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: اليورو يسجل 53.82 جنيها للشراء و 54.08 جنيها للبيع.

بنك البركة: سعر اليورو الآن 53.81 جنيها للشراء و 54.05 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر اليورو 53.78 جنيها للشراء و 54.04 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر اليورو 53.88 جنيها للشراء و 54.13 للبيع.

ميد بنك: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.60 جنيها، وللبيع عند 53.83 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر اليورو للشراء هو 53.84 جنيها، وللبيع 54.08 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر اليورو الآن 53.81 جنيها للشراء و 54.12 للبيع.

المصرف المتحد: سعر اليورو الآن 53.54 جنيها للشراء و 54.05 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو الآن 53.81 جنيها للشراء و 54.05 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر اليورو الآن 53.84 جنيها للشراء و 54.08 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.81 جنيها، وسعر البيع هو 54.05 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: اليورو يسجل 53.81 جنيها للشراء و 54.06 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: قيمة اليورو للشراء هي 53.75 جنيها، وللبيع 53.94 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: اليورو يسجل 53.81 جنيها للشراء و 54.05 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.82 جنيها، وسعر البيع هو 54.06 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر اليورو للشراء هو 53.81 جنيها، وللبيع 54.08 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء اليورو بسعر 53.79 جنيها وبيعه بسعر 53.99 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.81 جنيها، وسعر البيع هو 54.05 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة اليورو للشراء هي 53.80 جنيها، وللبيع 54.07 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة اليورو للشراء هي 53.86 جنيها، وللبيع 54.10 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة اليورو للشراء هي 53.81 جنيها، وللبيع 54.06 جنيها.

بنك HSBC: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.64 جنيها، وللبيع عند 54.00 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 54.17 جنيها، وسعر البيع 54.34 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.