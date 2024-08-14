تغيرات بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 08:45 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 8:45 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد وبنك التنمية الصناعية حيث انخفض الدولار الأمريكي بقيمة 2 قرشًا ليبلغ سعره 49.35 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.31 جنيها، وسعر البيع هو 49.44 جنيها.

بنك مصر: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.30 جنيها وبيعه بسعر 49.40 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.32 جنيها للشراء و 49.42 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.31 جنيها، وللبيع 49.41 جنيها.

بنك البركة: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.30 جنيها، وسعر البيع 49.40 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.32 جنيها، وسعر البيع هو 49.42 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.35 جنيها، وسعر البيع هو 49.45 جنيها.

ميد بنك: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.33 جنيها وبيعه بسعر 49.43 جنيها.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.33 جنيها، وسعر البيع 49.43 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.30 جنيها للشراء و 49.40 للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.30 جنيها للشراء و 49.40 للبيع.

بنك الكويت الوطني: الدولار الأمريكي يسجل 49.30 جنيها للشراء و 49.40 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.33 جنيها وبيعه بسعر 49.43 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.30 جنيها للشراء و 49.40 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.30 جنيها، وللبيع 49.40 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: الدولار الأمريكي يسجل 49.35 جنيها للشراء و 49.45 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.30 جنيها، وللبيع 49.40 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: الدولار الأمريكي يسجل 49.30 جنيها للشراء و 49.40 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.30 جنيها، وسعر البيع هو 49.40 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: الدولار الأمريكي يسجل 49.15 جنيها للشراء و 49.25 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.30 جنيها، وسعر البيع 49.40 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.31 جنيها للشراء و 49.41 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: الدولار الأمريكي يسجل 49.35 جنيها للشراء و 49.45 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.30 جنيها للشراء و 49.40 للبيع.

بنك HSBC: الدولار الأمريكي يسجل 49.25 جنيها للشراء و 49.35 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.31 جنيها، وللبيع 49.41 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.