تغيرات بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 08:45 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 8:45 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك التنمية الصناعية حيث زاد سعر اليورو بمقدار 2 قرشًا ليبلغ 54.21 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء اليورو بسعر 53.86 جنيها وبيعه بسعر 54.01 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.81 جنيها، وسعر البيع هو 54.05 جنيها.

كريدي أجريكول: اليورو يسجل 53.83 جنيها للشراء و 54.07 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: اليورو يسجل 53.82 جنيها للشراء و 54.08 جنيها للبيع.

بنك البركة: سعر اليورو الآن 53.81 جنيها للشراء و 54.05 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر اليورو للشراء هو 53.78 جنيها، وللبيع 54.04 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر اليورو 53.88 جنيها للشراء و 54.13 للبيع.

ميد بنك: بلغ سعر شراء اليورو 53.78 جنيها، وسعر البيع 54.07 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر اليورو الآن 54.19 جنيها للشراء و 54.36 للبيع.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.81 جنيها، وللبيع عند 54.12 جنيها.

المصرف المتحد: قيمة اليورو للشراء هي 53.54 جنيها، وللبيع 54.05 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو للشراء هو 53.81 جنيها، وللبيع 54.05 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر اليورو 53.84 جنيها للشراء و 54.08 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر اليورو 53.81 جنيها للشراء و 54.05 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: بلغ سعر شراء اليورو 53.81 جنيها، وسعر البيع 54.06 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء اليورو 53.75 جنيها، وسعر البيع 53.94 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.81 جنيها، وللبيع عند 54.05 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء اليورو بسعر 53.82 جنيها وبيعه بسعر 54.06 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر اليورو الآن 53.81 جنيها للشراء و 54.08 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.79 جنيها، وسعر البيع هو 53.99 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.81 جنيها، وسعر البيع هو 54.05 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر اليورو للشراء هو 53.80 جنيها، وللبيع 54.07 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر اليورو 53.86 جنيها للشراء و 54.10 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: شراء اليورو بسعر 53.81 جنيها وبيعه بسعر 54.06 جنيها.

بنك HSBC: سعر اليورو للشراء هو 53.64 جنيها، وللبيع 54.00 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر اليورو 54.17 جنيها للشراء و 54.34 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.