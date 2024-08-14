تحديث 08:45 صباحا: تحرك بقيمة 3 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 8:45 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك التنمية الصناعية حيث صعد سعر الجنيه الاسترليني بمقدار 3 قرشًا ليصل إلى 63.44 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.04 جنيها، وسعر البيع 63.22 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.92 جنيها للشراء و 63.30 للبيع.

كريدي أجريكول: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.95 جنيها للشراء و 63.32 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.93 جنيها وبيعه بسعر 63.31 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.92 جنيها، وسعر البيع هو 63.30 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.89 جنيها، وللبيع 63.26 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.01 جنيها، وللبيع 63.39 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.93 جنيها للشراء و 63.28 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.41 جنيها، وللبيع 63.61 جنيها.

البنك الأهلي المصري: الجنيه الاسترليني يسجل 62.92 جنيها للشراء و 63.31 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.61 جنيها للشراء و 63.30 للبيع.

بنك الكويت الوطني: الجنيه الاسترليني يسجل 62.92 جنيها للشراء و 63.30 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.96 جنيها، وسعر البيع 63.33 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.89 جنيها، وسعر البيع هو 63.30 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.92 جنيها، وسعر البيع 63.30 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.80 جنيها للشراء و 63.09 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: الجنيه الاسترليني يسجل 62.92 جنيها للشراء و 63.30 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.93 جنيها، وللبيع عند 63.31 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.92 جنيها للشراء و 63.30 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: الجنيه الاسترليني يسجل 62.75 جنيها للشراء و 63.05 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.99 جنيها، وللبيع 63.30 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.90 جنيها، وسعر البيع هو 63.31 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.99 جنيها، وللبيع 63.36 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.92 جنيها، وللبيع 63.30 جنيها.

بنك HSBC: الجنيه الاسترليني يسجل 62.36 جنيها للشراء و 62.73 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.39 جنيها، وللبيع 63.58 جنيها.

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