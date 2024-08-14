تحديث 08:45 صباحا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر الدرهم الإماراتي الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 8:45 صباحًا. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدرهم الإماراتي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدرهم الإماراتي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث تراجع سعر الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليبلغ 13.43 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.42 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

بنك مصر: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.41 جنيها للشراء و 13.45 للبيع.

كريدي أجريكول: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.41 جنيها، وللبيع 13.45 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.36 جنيها وبيعه بسعر 13.45 جنيها.

بنك البركة: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.42 جنيها للشراء و 13.45 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.41 جنيها، وللبيع 13.44 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.43 جنيها، وسعر البيع هو 13.46 جنيها.

ميد بنك: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.40 جنيها للشراء و 13.48 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.41 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.41 جنيها للشراء و 13.45 للبيع.

المصرف المتحد: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.15 جنيها وبيعه بسعر 13.45 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.29 جنيها وبيعه بسعر 13.52 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.39 جنيها وبيعه بسعر 13.46 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.41 جنيها وبيعه بسعر 13.45 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.38 جنيها وبيعه بسعر 13.46 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.34 جنيها وبيعه بسعر 13.46 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.40 جنيها، وللبيع 13.45 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.36 جنيها، وسعر البيع هو 13.42 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.42 جنيها، وللبيع 13.45 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.41 جنيها للشراء و 13.45 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.40 جنيها للشراء و 13.45 للبيع.

بنك HSBC: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.41 جنيها، وللبيع 13.43 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.38 جنيها، وللبيع عند 13.45 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.