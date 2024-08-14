ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3983 للشراء في تحديث 10:30 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 10:30 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 3960 جنيهًا للبيع و3983 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3630 جنيهًا للبيع و3651 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3625 جنيهًا للبيع و3646 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3465 جنيهًا للبيع و3485 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3460 جنيهًا للبيع و 3480 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 2970 جنيهًا للبيع و2987 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2966 جنيهًا للبيع و2983 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 2310 جنيهًا للبيع و2323 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2307 جنيهًا للبيع و2320 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 1980 جنيهًا للبيع و1991 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 2 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 1977 جنيهًا للبيع و1989 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 123156 جنيهًا للبيع و123867 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 178 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 27720 جنيهًا للبيع و27880 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

كما شهد سعر الكيلو ارتفاعًا بقيمة 5714 جنيهًا ليبلغ 3960000 جنيهًا للبيع و3982857 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3954286 جنيهًا للبيع و3977143 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 14 أغسطس الساعة 10:30 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3485 جنيه للشراء، وللبيع 3465 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17425 جنيه للشراء، وللبيع 17325 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 34850 جنيه للشراء، وللبيع 34650 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 87125 جنيه للشراء، وللبيع 86625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 174250 جنيه للشراء، وللبيع 173250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 348500 جنيه للشراء، وللبيع 346500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 522750 جنيه للشراء، وللبيع 519750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 697000 جنيه للشراء، وللبيع 693000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 871250 جنيه للشراء، وللبيع 866250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.