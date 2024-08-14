تحديث 10:40 صباحا: ارتفاع بقيمة 2 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 10:40 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الدولار الأمريكي بقيمة 2 قرشًا ليبلغ سعره 49.37 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.31 جنيها، وللبيع 49.44 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.31 جنيها للشراء و 49.41 للبيع.

كريدي أجريكول: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.31 جنيها، وللبيع 49.41 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.31 جنيها، وللبيع 49.41 جنيها.

بنك البركة: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.35 جنيها، وللبيع 49.45 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.32 جنيها للشراء و 49.42 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.37 جنيها، وللبيع عند 49.47 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.33 جنيها للشراء و 49.43 للبيع.

بنك قناة السويس: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.33 جنيها وبيعه بسعر 49.43 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.34 جنيها، وسعر البيع هو 49.44 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.30 جنيها للشراء و 49.40 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.30 جنيها، وللبيع 49.40 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.33 جنيها للشراء و 49.43 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: الدولار الأمريكي يسجل 49.30 جنيها للشراء و 49.40 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: الدولار الأمريكي يسجل 49.30 جنيها للشراء و 49.40 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: الدولار الأمريكي يسجل 49.35 جنيها للشراء و 49.45 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.30 جنيها، وللبيع عند 49.40 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.35 جنيها، وللبيع عند 49.45 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.35 جنيها، وسعر البيع هو 49.45 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.15 جنيها للشراء و 49.25 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.30 جنيها، وللبيع 49.40 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.33 جنيها وبيعه بسعر 49.43 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.35 جنيها وبيعه بسعر 49.45 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.35 جنيها، وللبيع 49.45 جنيها.

بنك HSBC: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

بنك قطر الوطني: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.31 جنيها وبيعه بسعر 49.41 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.