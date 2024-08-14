ارتفاع بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 10:40 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 10:40 صباحًا. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع اليورو بمقدار 2 قرشًا ليصل إلى 54.23 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر اليورو الآن 53.86 جنيها للشراء و 54.01 للبيع.

بنك مصر: سعر اليورو الآن 54.17 جنيها للشراء و 54.36 للبيع.

كريدي أجريكول: اليورو يسجل 54.17 جنيها للشراء و 54.36 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو للشراء هو 54.17 جنيها، وللبيع 54.34 جنيها.

بنك البركة: بلغ سعر شراء اليورو 54.21 جنيها، وسعر البيع 54.39 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة اليورو للشراء هي 54.18 جنيها، وللبيع 54.35 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.23 جنيها، وسعر البيع هو 54.44 جنيها.

ميد بنك: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.16 جنيها، وللبيع عند 54.46 جنيها.

بنك قناة السويس: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.19 جنيها، وللبيع عند 54.36 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.20 جنيها، وسعر البيع هو 54.40 جنيها.

المصرف المتحد: سعر اليورو للشراء هو 53.89 جنيها، وللبيع 54.33 جنيها.

بنك الكويت الوطني: اليورو يسجل 54.16 جنيها للشراء و 54.33 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر اليورو الآن 53.84 جنيها للشراء و 54.08 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر اليورو الآن 53.85 جنيها للشراء و 54.34 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.16 جنيها، وللبيع عند 54.33 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر اليورو 54.21 جنيها للشراء و 54.39 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر اليورو للشراء هو 53.81 جنيها، وللبيع 54.05 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: اليورو يسجل 54.21 جنيها للشراء و 54.40 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر اليورو للشراء هو 54.21 جنيها، وللبيع 54.40 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر اليورو الآن 53.79 جنيها للشراء و 53.99 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.16 جنيها، وسعر البيع هو 54.33 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر اليورو للشراء هو 54.17 جنيها، وللبيع 54.38 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر اليورو الآن 54.21 جنيها للشراء و 54.39 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء اليورو 54.21 جنيها، وسعر البيع 54.40 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر اليورو 53.64 جنيها للشراء و 54.00 للبيع.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 54.17 جنيها، وسعر البيع 54.34 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.