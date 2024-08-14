ارتفاع بسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 10:40 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 10:40 صباحًا. حيث يُعتبر الدرهم الإماراتي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدرهم الإماراتي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدرهم الإماراتي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدرهم الإماراتي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث زاد سعر الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليبلغ 13.44 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.42 جنيها، وسعر البيع هو 13.46 جنيها.

بنك مصر: الدرهم الإماراتي يسجل 13.41 جنيها للشراء و 13.45 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.41 جنيها، وللبيع عند 13.44 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.36 جنيها للشراء و 13.45 للبيع.

بنك البركة: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.43 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.43 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.44 جنيها، وللبيع 13.47 جنيها.

ميد بنك: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.40 جنيها وبيعه بسعر 13.48 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.41 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

البنك الأهلي المصري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.42 جنيها للشراء و 13.46 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.15 جنيها وبيعه بسعر 13.45 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.29 جنيها وبيعه بسعر 13.52 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الدرهم الإماراتي يسجل 13.39 جنيها للشراء و 13.46 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.41 جنيها، وللبيع 13.45 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.38 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.34 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.41 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.36 جنيها، وللبيع عند 13.42 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.42 جنيها، وسعر البيع 13.45 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.42 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.41 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

بنك HSBC: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.41 جنيها، وللبيع عند 13.43 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.38 جنيها وبيعه بسعر 13.45 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.