ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه وبنك الكويت الوطني يتصدر الشراء: تحديث 10:55 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 10:55 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي بالبنوك الآن تجده في بنك الكويت الوطني حيث شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 3 قرشًا ليسجل 49.40 جنيهًا.

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.31 جنيها للشراء و 49.44 للبيع.

بنك مصر: الدولار الأمريكي يسجل 49.31 جنيها للشراء و 49.41 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: الدولار الأمريكي يسجل 49.32 جنيها للشراء و 49.42 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.31 جنيها، وللبيع 49.41 جنيها.

بنك البركة: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.35 جنيها للشراء و 49.45 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.32 جنيها وبيعه بسعر 49.42 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.37 جنيها، وسعر البيع هو 49.47 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.33 جنيها للشراء و 49.43 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.33 جنيها، وللبيع 49.43 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.34 جنيها للشراء و 49.44 للبيع.

المصرف المتحد: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.30 جنيها وبيعه بسعر 49.40 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.40 جنيها للشراء و 49.50 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.33 جنيها، وللبيع عند 49.43 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.35 جنيها، وسعر البيع هو 49.45 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.30 جنيها، وللبيع عند 49.40 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.35 جنيها، وسعر البيع هو 49.45 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.30 جنيها، وسعر البيع 49.40 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: الدولار الأمريكي يسجل 49.37 جنيها للشراء و 49.47 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 49.35 جنيها للشراء و 49.45 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.15 جنيها، وسعر البيع 49.25 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.30 جنيها للشراء و 49.40 للبيع.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.33 جنيها، وسعر البيع 49.43 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.35 جنيها، وللبيع 49.45 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.35 جنيها وبيعه بسعر 49.45 جنيها.

بنك HSBC: الدولار الأمريكي يسجل 49.25 جنيها للشراء و 49.35 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.35 جنيها، وللبيع 49.45 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.