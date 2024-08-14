ارتفاع بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري وبنك الكويت الوطني يتصدر الشراء: تحديث 10:55 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 10:55 صباحًا. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في بنك الكويت الوطني حيث شهد اليورو ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 4 قرشًا ليسجل 54.27 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.86 جنيها، وسعر البيع هو 54.01 جنيها.

بنك مصر: سعر اليورو للشراء هو 54.17 جنيها، وللبيع 54.36 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة اليورو للشراء هي 54.18 جنيها، وللبيع 54.35 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء اليورو بسعر 54.17 جنيها وبيعه بسعر 54.34 جنيها.

بنك البركة: اليورو يسجل 54.21 جنيها للشراء و 54.39 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر اليورو للشراء هو 54.18 جنيها، وللبيع 54.35 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء اليورو 54.23 جنيها، وسعر البيع 54.44 جنيها.

ميد بنك: سعر اليورو الآن 54.16 جنيها للشراء و 54.46 للبيع.

بنك قناة السويس: شراء اليورو بسعر 54.19 جنيها وبيعه بسعر 54.36 جنيها.

البنك الأهلي المصري: قيمة اليورو للشراء هي 54.20 جنيها، وللبيع 54.40 جنيها.

المصرف المتحد: شراء اليورو بسعر 53.89 جنيها وبيعه بسعر 54.33 جنيها.

بنك الكويت الوطني: اليورو يسجل 54.27 جنيها للشراء و 54.47 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.84 جنيها، وسعر البيع هو 54.08 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: قيمة اليورو للشراء هي 53.91 جنيها، وللبيع 54.41 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: بلغ سعر شراء اليورو 54.16 جنيها، وسعر البيع 54.33 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر اليورو الآن 54.21 جنيها للشراء و 54.39 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.81 جنيها، وسعر البيع هو 54.05 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.23 جنيها، وسعر البيع هو 54.44 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر اليورو 54.21 جنيها للشراء و 54.43 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.79 جنيها، وسعر البيع هو 53.99 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر اليورو 54.16 جنيها للشراء و 54.33 للبيع.

بنك الإسكندرية: شراء اليورو بسعر 54.17 جنيها وبيعه بسعر 54.38 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: اليورو يسجل 54.21 جنيها للشراء و 54.39 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: شراء اليورو بسعر 54.21 جنيها وبيعه بسعر 54.40 جنيها.

بنك HSBC: سعر اليورو للشراء هو 53.64 جنيها، وللبيع 54.00 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر اليورو 54.21 جنيها للشراء و 54.40 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.