تحديث 11:00 صباحا: ارتفاع بقيمة 1 قرشًا لسعر الريال السعودي الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الريال السعودي اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 11:00 صباحًا. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الريال السعودي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الريال السعودي الحالي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أفضل سعر لشراء الريال السعودي حاليًا متوفر في بنك الإسكندرية حيث صعد سعر الريال السعودي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 13.16 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.13 جنيها، وسعر البيع 13.17 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الريال السعودي 13.11 جنيها للشراء و 13.16 للبيع.

كريدي أجريكول: الريال السعودي يسجل 13.13 جنيها للشراء و 13.18 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.02 جنيها، وسعر البيع هو 13.19 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر الريال السعودي 13.08 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.14 جنيها، وللبيع عند 13.16 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.15 جنيها، وللبيع 13.18 جنيها.

ميد بنك: شراء الريال السعودي بسعر 13.11 جنيها وبيعه بسعر 13.18 جنيها.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.09 جنيها، وسعر البيع 13.17 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الريال السعودي الآن 13.12 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.71 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الريال السعودي الآن 13.07 جنيها للشراء و 13.20 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.07 جنيها، وسعر البيع هو 13.17 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.14 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر الريال السعودي 12.81 جنيها للشراء و 13.16 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.02 جنيها، وسعر البيع 13.17 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.82 جنيها، وسعر البيع 13.17 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الريال السعودي الآن 12.95 جنيها للشراء و 13.18 للبيع.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.09 جنيها، وللبيع عند 13.17 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.03 جنيها، وللبيع 13.14 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.13 جنيها، وللبيع 13.16 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.16 جنيها، وسعر البيع 13.17 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: شراء الريال السعودي بسعر 13.14 جنيها وبيعه بسعر 13.17 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.11 جنيها، وسعر البيع هو 13.17 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.12 جنيها، وسعر البيع 13.15 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.06 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.