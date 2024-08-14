ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه وبنك الكويت الوطني يتصدر الشراء: تحديث 11:15 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 11:15 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي بالبنوك الآن تجده في بنك الكويت الوطني حيث صعد سعر الدولار الأمريكي بمقدار 2 قرشًا ليصل إلى 49.42 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.31 جنيها، وسعر البيع 49.44 جنيها.

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.31 جنيها للشراء و 49.41 للبيع.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.31 جنيها، وسعر البيع هو 49.41 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.31 جنيها، وللبيع 49.41 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.35 جنيها، وللبيع عند 49.45 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.32 جنيها، وللبيع 49.42 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.37 جنيها للشراء و 49.47 للبيع.

ميد بنك: الدولار الأمريكي يسجل 49.33 جنيها للشراء و 49.43 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.33 جنيها، وسعر البيع 49.43 جنيها.

البنك الأهلي المصري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.34 جنيها وبيعه بسعر 49.44 جنيها.

المصرف المتحد: الدولار الأمريكي يسجل 49.30 جنيها للشراء و 49.40 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.40 جنيها للشراء و 49.50 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.33 جنيها، وسعر البيع هو 49.43 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.38 جنيها، وللبيع عند 49.48 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.30 جنيها للشراء و 49.40 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.35 جنيها، وسعر البيع 49.45 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.30 جنيها، وللبيع 49.40 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.37 جنيها، وللبيع عند 49.47 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.35 جنيها للشراء و 49.45 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.15 جنيها، وللبيع 49.25 جنيها.

المصرف العربي الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 49.30 جنيها للشراء و 49.40 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.36 جنيها، وللبيع 49.46 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.35 جنيها للشراء و 49.45 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.35 جنيها للشراء و 49.45 للبيع.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.25 جنيها، وسعر البيع هو 49.35 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.35 جنيها للشراء و 49.45 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.