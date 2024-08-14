ارتفاع أسعار اليورو أمام الجنيه وبنك الكويت الوطني يتصدر الشراء: تحديث 11:15 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 11:15 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أفضل سعر لشراء اليورو حاليًا متوفر في بنك الكويت الوطني حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر اليورو بمقدار 2 قرشًا ليسجل 54.29 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.86 جنيها، وللبيع عند 54.01 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.17 جنيها، وسعر البيع هو 54.36 جنيها.

كريدي أجريكول: اليورو يسجل 54.17 جنيها للشراء و 54.36 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.17 جنيها، وسعر البيع هو 54.34 جنيها.

بنك البركة: قيمة اليورو للشراء هي 54.21 جنيها، وللبيع 54.39 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: اليورو يسجل 54.18 جنيها للشراء و 54.35 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.23 جنيها، وسعر البيع هو 54.44 جنيها.

ميد بنك: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.16 جنيها، وللبيع عند 54.46 جنيها.

بنك قناة السويس: اليورو يسجل 54.19 جنيها للشراء و 54.36 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر اليورو للشراء هو 54.20 جنيها، وللبيع 54.40 جنيها.

المصرف المتحد: اليورو يسجل 53.89 جنيها للشراء و 54.33 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: شراء اليورو بسعر 54.27 جنيها وبيعه بسعر 54.47 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر اليورو الآن 53.84 جنيها للشراء و 54.08 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.94 جنيها، وسعر البيع هو 54.46 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة اليورو للشراء هي 54.16 جنيها، وللبيع 54.33 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.21 جنيها، وسعر البيع هو 54.39 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر اليورو 53.81 جنيها للشراء و 54.05 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة اليورو للشراء هي 54.23 جنيها، وللبيع 54.44 جنيها.

البنك التجاري الدولي: اليورو يسجل 54.21 جنيها للشراء و 54.43 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر اليورو 53.79 جنيها للشراء و 53.99 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.16 جنيها، وسعر البيع هو 54.33 جنيها.

بنك الإسكندرية: اليورو يسجل 54.17 جنيها للشراء و 54.38 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.21 جنيها، وسعر البيع هو 54.39 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.21 جنيها، وللبيع عند 54.40 جنيها.

بنك HSBC: اليورو يسجل 53.64 جنيها للشراء و 54.00 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.21 جنيها، وللبيع عند 54.40 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.