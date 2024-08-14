تحديث 11:35 صباحا: ارتفاع بقيمة 2 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 11:35 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي بالبنوك الآن تجده في بنك الكويت الوطني حيث ارتفع الدولار الأمريكي بمقدار 2 قرشًا ليصل إلى 49.42 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.31 جنيها، وللبيع 49.44 جنيها.

بنك مصر: الدولار الأمريكي يسجل 49.31 جنيها للشراء و 49.41 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.31 جنيها، وللبيع 49.41 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.31 جنيها، وللبيع 49.41 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.35 جنيها، وللبيع عند 49.45 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.32 جنيها وبيعه بسعر 49.42 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.42 جنيها، وللبيع 49.49 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.28 جنيها، وسعر البيع 49.38 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.33 جنيها، وللبيع 49.43 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.34 جنيها، وللبيع 49.44 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.30 جنيها، وللبيع عند 49.40 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.42 جنيها للشراء و 49.52 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.33 جنيها، وللبيع 49.43 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: الدولار الأمريكي يسجل 49.38 جنيها للشراء و 49.48 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.30 جنيها وبيعه بسعر 49.40 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.35 جنيها وبيعه بسعر 49.45 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.30 جنيها، وسعر البيع هو 49.40 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.37 جنيها، وللبيع عند 49.47 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.31 جنيها، وللبيع 49.41 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.15 جنيها، وسعر البيع 49.25 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.30 جنيها، وللبيع 49.40 جنيها.

بنك الإسكندرية: الدولار الأمريكي يسجل 49.36 جنيها للشراء و 49.46 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.39 جنيها للشراء و 49.49 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.35 جنيها للشراء و 49.45 للبيع.

بنك HSBC: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.37 جنيها للشراء و 49.47 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.