تحديث 11:35 صباحا: ارتفاع بقيمة 2 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار اليورو اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 11:35 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار اليورو ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر اليورو الحالي.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في بنك الكويت الوطني حيث ارتفع اليورو بمقدار 2 قرشًا ليصل إلى 54.29 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء اليورو بسعر 53.86 جنيها وبيعه بسعر 54.01 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.17 جنيها، وللبيع عند 54.36 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر اليورو الآن 54.17 جنيها للشراء و 54.36 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 54.17 جنيها، وسعر البيع 54.34 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.21 جنيها، وسعر البيع هو 54.39 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة اليورو للشراء هي 54.18 جنيها، وللبيع 54.35 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر اليورو للشراء هو 54.29 جنيها، وللبيع 54.49 جنيها.

ميد بنك: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.14 جنيها، وللبيع عند 54.33 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر اليورو الآن 54.19 جنيها للشراء و 54.36 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر اليورو 54.20 جنيها للشراء و 54.40 للبيع.

المصرف المتحد: اليورو يسجل 53.89 جنيها للشراء و 54.33 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: شراء اليورو بسعر 54.29 جنيها وبيعه بسعر 54.50 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر اليورو 53.84 جنيها للشراء و 54.08 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء اليورو 53.94 جنيها، وسعر البيع 54.46 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر اليورو الآن 54.16 جنيها للشراء و 54.33 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: شراء اليورو بسعر 54.21 جنيها وبيعه بسعر 54.39 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة اليورو للشراء هي 53.81 جنيها، وللبيع 54.05 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء اليورو 54.23 جنيها، وسعر البيع 54.44 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء اليورو بسعر 53.82 جنيها وبيعه بسعر 54.07 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.79 جنيها، وللبيع عند 53.99 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو الآن 54.16 جنيها للشراء و 54.33 للبيع.

بنك الإسكندرية: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.20 جنيها، وللبيع عند 54.44 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر اليورو 54.25 جنيها للشراء و 54.47 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: شراء اليورو بسعر 54.21 جنيها وبيعه بسعر 54.40 جنيها.

بنك HSBC: شراء اليورو بسعر 53.64 جنيها وبيعه بسعر 54.00 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو للشراء هو 54.23 جنيها، وللبيع 54.44 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.